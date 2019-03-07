Балтинвестбанк возобновил автокредитование с господдержкой

Балтинвестбанк возобновляет автокредитование с господдержкой по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Процентные ставки по программе варьируются от 15,85% до 16,85% годовых в зависимости от наличия или отсутствия страхования КАСКО и условий подтверждения дохода и занятости клиента, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Предложение распространяется на новые легковые или малые коммерческие автомобили категории "В" выпуска 2019 гг. с пробегом не более 1000 км, ранее не проходившие регистрацию и не находившиеся в собственности физического лица. Стоимость транспортного средства на должна превышать 1 млн рублей. Кредит оформляется на срок от 24 до 84 месяцев. Минимальная сумма займа от 100 тыс. рублей, первоначальный взнос (без учета субсидии) – от 15%.

По условиям участия в госпрограмме «Первый автомобиль» – субсидия предоставляется на покупку первой машины, программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи с двумя и более детьми. Размер государственной субсидии составляет 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

"Минпромторг РФ в марте возобновил меры стимулирования автопродаж – программы с субсидированием скидки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". В прошлом году программа пользовалась большой популярностью, и значительная часть автомобилей приобретались в кредит с субсидией. По этой причине Балтнинвестбанк в числе первых подтвердил свое участие в программе и начал предоставлять автокредиты на льготных условиях во всех точках присутствия", – говорит председатель правления Балтинвестбанка Елена Кондратюк.