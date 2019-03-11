Renault в 2019 году намерена увеличить долю кредитных продаж до 35%

Компания Renault Россия в 2019 году ставит перед собой цель увеличить долю кредитных продаж в общем объеме реализации до 35%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе французской марки, напомнив, что по итогам 2018 в кредит было продано 42969 автомобилей Renault – на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате доля кредитных продаж в общем объеме реализации Renault составила 31%. Наибольшим спросом у заемщиков пользуется внедорожная линейка Renault – внедорожник Renault Duster и кроссовер Kaptur.

Ранее компания Renault Россия совместно с РН Банк возобновили участие в государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году. Участники программ могут с дополнительной выгодой приобрести все комплектации Renault Logan и Sandero, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway, включая версию City с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, а также версии внедорожника Duster и кроссовера Kaptur стоимостью до 1 млн рублей. При этом предложения суммируются с действующими программами, доступными для автомобилей 2019 года производства. Приобрести автомобили Renault по новым программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн шоу-руме Renault. Скидка остается на уровне 10% от стоимости автомобиля, для уплаты первоначального взноса по кредиту.

Напомним, в 2018 году Renault Россия совместно с РН Банком продали 6458 автомобилей по госпрограммам, из них 2574 по программе «Первый автомобиль» и 3884 по программе «Семейный автомобиль».