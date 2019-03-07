Совкомбанк присоединился к программе Hyundai Finance

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о партнерстве с Совкомбанком в рамках финансовых продуктов Hyundai Finance. Теперь клиенты банка могут приобрести новые автомобили Hyundai, в том числе, без первоначального взноса, а процентные ставки по программе стартуют с отметки 10,3%, сообщает пресс-служба корейской марки.

При этом модели Solaris и Creta можно приобрести по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых покупателям – физическим лицам, приобретающим автомобили в кредит, предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа – 25% от стоимости автомобиля. Дополнительно к указанным выше условиям, клиенты, оформившие кредит по программе «Старт» и «Старт Плюс», могут получить выгоду от 45 тыс. рублей до 65 тыс. рублей в зависимости от выбранной модели.

Предложение распространяется на все новые автомобили Hyundai, реализуемые официальными дилерскими центрами Hyundai. Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 4,9 млн рублей, срок выплат – до 6 лет. Для оформления кредита клиенту необходимо предоставить паспорт представителю банка. Банк принимает решение о возможности предоставления кредита в течение часа.

«Мы рады, что в рамках программ Hyundai Finance увеличивается количество банков-партнеров. Это позволяет нам предоставлять наиболее комфортные условия для покупки автомобилей Hyundai. Партнерство с таким банком, как Совкомбанк, входящим в двадцатку крупнейших банков России и являющимся одним из самых надежных игроков на рынке кредитования, поможет сделать кредитные продукты Hyundai доступными для большего количества клиентов», – заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Сотрудничество с одним из лидеров на рынке авторитейла – брендом Hyundai – будет способствовать усилению наших позиций в автокредитовании. Проанализировав рынок, мы предложили максимально выгодные и комфортные условия приобретения нового автомобиля Hyundai: первоначальный взнос отсутствует, есть возможность реализации автомобиля банку, а благодаря увеличенному сроку кредитования и сниженным процентным ставкам платежная нагрузка на клиента окажется минимальна», – отметил, в свою очередь, главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

В рамках финансовых продуктов Hyundai Finance клиенты могут получить наиболее выгодные условия на покупку автомобилей бренда. Преимуществами Hyundai Finance являются сниженная процентная ставка, представленность во всех официальных дилерских центрах России и быстрое принятие решения о выдаче кредита.