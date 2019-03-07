Более 20% автомобилей Chevrolet Niva в 2018 году были проданы в кредит

GM-АВТОВАЗ в 2018 году по кредитным программам реализовал 22% от общего объема продаж внедорожника Chevrolet Niva. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, отметив, что совместно с банками-партнерами компания анализирует кредитный спрос, чтобы предлагать своим клиентам максимально выгодные программы и условия.

Так, GM-АВТОВАЗ реализует собственную программу «Скидка при покупке в кредит», предоставляя скидку на покупку нового автомобиля в кредит через банки-партнеры. В настоящее время скидка на Chevrolet Niva при покупке в кредит составляет 35 тыс. рублей. Банками-партнерами являются ВТБ, Совкомбанк и Сетелем Банк.

Напомним, по итогам 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 29235 внедорожников (-6%). На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 133 дилера в России.