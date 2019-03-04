ЮниКредит Банк возобновляет программы автокредитования с господдержкой

ЮниКредит Банк с 1 марта 2019 года возобновил кредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», реализуемым в рамках государственной поддержки автокредитования. Социальные программы позволят приобрести автомобиль стоимостью до 1 млн рублей с 10% скидкой для всех заемщиков, попадающих под условия, и 25% – для граждан Дальневосточного федерального округа. Оформить льготный кредит в ЮниКредит Банке можно по двум документам. По программе «Семейный автомобиль» нужно дополнительно предоставить документы, подтверждающие наличие двух или более несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Государство возобновляет поддержку в сегменте автокредитования с помощью хорошо зарекомендовавших себя социальных программ. Программы своевременно адресованы клиентам, не имевшим ранее в собственности автомобиль, или семьям с несколькими детьми, – комментирует начальник управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Денис Алфёров. – Уже в первый день действия программы ею воспользовался клиент ЮниКредит Банка – Александр из города Лобни, который приобрел свой первый автомобиль Kia Rio, сэкономив более 95 тыс. рублей».