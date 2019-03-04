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Volkswagen Tiguan доступен в лизинг на специальных условиях

Volkswagen Tiguan доступен в лизинг на специальных условиях

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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Автолизинговая компания «Европлан» разработала специальное предложение  на лизинг внедорожника Volkswagen Tiguan. Включая выгоды от автопроизводителя, клиенты лизинговой компании могут выбрать удобный вариант расчета платежей по договору лизинга: с низким авансом, малыми ежемесячными платежами или без переплаты на стоимость автомобиля. Специальная цена на внедорожник для клиентов «Европлана» составляет от 1 млн 300 тыс. 390 рублей, сообщает пресс-служба лизинговой компании.

При выборе способа расчета на лизинг с низким авансом первоначальный аванс составит 5% от цены автомобиля при сроке лизинга 12 месяцев. При оформлении лизинга с расчетом без переплат аванс составит 44%, срок лизинга – так же 12 месяцев. При выборе расчета с малым ежемесячным платежом аванс составит 44% от стоимости автомобиля, ежемесячный платеж – 17013 рублей при сроке лизинга 60 месяцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tiguan остается для Volkswagen самой популярной моделью SUV на российском рынке – в январе продажи этого кроссовера остались на прошлогоднем уровне и составили 1716 машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг спецпредложения f&i volkswagen volkswagen tiguan

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