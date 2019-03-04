Volkswagen Tiguan доступен в лизинг на специальных условиях

Автолизинговая компания «Европлан» разработала специальное предложение на лизинг внедорожника Volkswagen Tiguan. Включая выгоды от автопроизводителя, клиенты лизинговой компании могут выбрать удобный вариант расчета платежей по договору лизинга: с низким авансом, малыми ежемесячными платежами или без переплаты на стоимость автомобиля. Специальная цена на внедорожник для клиентов «Европлана» составляет от 1 млн 300 тыс. 390 рублей, сообщает пресс-служба лизинговой компании.

При выборе способа расчета на лизинг с низким авансом первоначальный аванс составит 5% от цены автомобиля при сроке лизинга 12 месяцев. При оформлении лизинга с расчетом без переплат аванс составит 44%, срок лизинга – так же 12 месяцев. При выборе расчета с малым ежемесячным платежом аванс составит 44% от стоимости автомобиля, ежемесячный платеж – 17013 рублей при сроке лизинга 60 месяцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tiguan остается для Volkswagen самой популярной моделью SUV на российском рынке – в январе продажи этого кроссовера остались на прошлогоднем уровне и составили 1716 машин.