Банки в январе увеличили выдачу автокредитов на 8%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2019 года количество выданных автокредитов составило 49,4 тыс. единиц, увеличившись на 7,7% по сравнению с прошлым годом.

В январе 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (4,0 тыс. ед.), Московской области (3,1 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,0 тыс. ед.), Республике Татарстан (2,4 тыс. ед.), Республике Башкортостан (2,3 тыс. ед.), сообщает пресс-служба НБКИ.

При этом в первый месяц 2019 года динамика выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной. Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован, в основном, в сибирских регионах – Кемеровской (+191,2%) и Архангельской (+65,9%) областях, Красноярском крае (+64,3%), Новосибирской области (+63,7%), Ханты-Мансийском АО (+22,0%) и Омской области (+20,0%). В то же время, в ряде крупнейших регионов страны в январе 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в том числе, в Ленинградской (-17,6%), Самарской (-7,2%) и Нижегородской (-5,9%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-5,0%) и Москве (-2,7%).

«Несмотря на то, что количество выданных в первый месяц наступившего года автокредитов выросло по сравнению с январем прошлого года, этот рост оказался ниже, чем в целом по 2018 году, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В первую очередь, это связано с окончанием в 2018 году ряда госпрограмм льготного автокредитования на большей части страны, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате, в ряде крупнейших регионов европейской части РФ впервые за долгое время выдача автокредитов сократилась. Однако с 1 марта 2019 года реализация госпрограмм возобновляется по всей стране, что, безусловно, поддержит сегмент автопродаж».

Продажи автокредитов ВТБ в январе выросли на 26% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе банка. В ЮниКредит Банке динамика выдач автокредитования в 2019 году – положительная. По словам начальника управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Дениса Алфёрова, есть рост как по выдачам кредитов на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. АО МС Банк Рус в январе показал прирост кредитных продаж в размере 20%, сообщил председатель правления банка Саваии Норихиро. «В первом месяце 2019 года прирост объемов кредитования год к году составил более 40% по одному из каналов продаж, который является максимально приоритетным для нас в этом году», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.