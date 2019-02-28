Более трети автомобилей Chery в 2018 году были проданы в кредит

По итогам 2018 года доля кредитных продаж составила около 37% в общем объеме реализации Chery в России. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по продажам «Чери Автомобили Рус» Антон Ганжа, отметив, что более половины из реализованных в кредит автомобилей (53%) пришлись на модель Chery Tiggo 3.

В рамках фирменной программы кредитования Chery Finance бренд работает с тремя банками-партнерами – ЮниКредит Банком, Русфинанс Банком и Совкомбанком. В течение прошлого года действовали следующие программы поддержки продаж с участием банков-партнеров: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Рассрочка» и сниженные процентные ставки Chery Direct. Причем программа рассрочки была запущена с честной ставкой в кредитном договоре – 0,1%. Как отмечает Антон Ганжа, ранее подобные программы были возможны только с использованием маркетингового предложения. Ставка в договоре была порядка 15-18% годовых. В линейке кредитных программ также есть тарифы с остаточным платежом (все банки) и программа рефинансирования (ЮКБ).

«Следует отметить, что после отмены программ господдержки наши собственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продолжили свое действие до конца года. В конце года запустилась программа с Cashback совместно с Совкомбанком. Например, при сроке кредита 60 месяцев Cashback может составить 20% от стоимости приобретаемого автомобиля», – говорит Антон Ганжа.

По его словам, в 2019 году планируется поддержка новых моделей – Tiggo 7 и Tiggo 4 – специальными условиями по кредиту. Так, ранее российские дилеры Chery начали принимать предзаказы на ограниченную партию кроссоверов Tiggo 4. Новинка предлагается в комплектациях Comfort и Luxury стоимостью 1 млн 099 тыс. 900 рублей и 1 млн 199 тыс. 900 рублей соответственно. Неоспоримым преимуществом станет приобретение кроссовера Tiggo 4 в кредит для тех, кто впервые приобретает автомобиль и оформляет в собственность. Воспользовавшись кредитной программой Chery Finance «Первый автомобиль Chery» клиент получает дополнительную выгоду в размере 100 тыс. рублей. Также начала свое действие программа «Семейный автомобиль Chery», которая подойдет семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Данная программа подразумевает также стандартную кредитную ставку Chery Finance и прямую выгоду в размере 50 тыс. рублей. Таким образом, суммировав выгоды, кроссовер Chery Tiggo 4 ограниченной серии с широким опциональным оснащением и коробкой передач — вариатор (CVT), можно приобрести за 979 тыс. 900 рублей.