KIA в 2019 году намерена сохранить долю кредитных продаж на уровне 40%

Компания KIA Motors Rus в 2019 году планирует сохранить долю программ KIA Finance на уровне прошлого года – около 40% от всех розничных продаж. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе KIA Motors Rus.

Напомним, по итогам 2018 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 73 тыс. клиентов (+25%), что эквивалентно 38% в общем объеме реализации марки. Стоит отметить, что с января по май 2018 года было продано около 10 тысяч автомобилей KIA с помощью госпрограммы «Первый/Семейный автомобиль», что обеспечило более 33% от общих кредитных продаж KIA Finance в данный период. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую в прошлом году пришлось более 40% от общего числа кредитных договоров. Комплекс программ для кредитования новых автомобилей называется. Банками-партнерами программ KIA Finance являются Сетелем Банк и Русфинанс Банк.

Кроме того, действует финансовая программа для сертифицированных автомобилей с пробегом «КИА Уверен». Банками-партнерами являются Сетелем Банк, Русфинанс Банк и Совкомбанк. Примерно около 10-12% от общего количества автомобилей с пробегом продаются в кредит. Всего за 2018 год было реализовано 6363 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом – на 28% больше, чем годом ранее.