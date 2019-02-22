22.02.19 Прочитали 517 раз

ВТБ запускает новую программу автокредитования

ВТБ запускает новую программу автокредитования

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

ВТБ запускает специальное предложение «АвтоРалли», в рамках которого ставки по кредитованию новых автомобилей снижены до 9,5% годовых. Оформление кредита возможно по двум документам и без справки о доходах.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, минимальная ставка в размере 9,5% годовых доступна при получении дисконтов от банка: 3 п.п. при страховании жизни и 2 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Предложение действует при оформлении полиса КАСКО.

Программа «АвтоРалли» позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тысяч до 7 млн рублей для новых автомобилей. Средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

Дополнительно приобретаемая карта «Автолюбитель» позволяет клиентам банка получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также доступна услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование спецпредложения f&i

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Средняя премия по ОСАГО в январе вновь снизилась

вчера, 16:34

Все новости

Статьи на тему

Страховщики рассказали о ситуации с ОСАГО с начала реформы («Прайм»)

18 февраля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Доля автокредитов в продажах новых легковых автомобилей в РФ 2007-2013 годах

24 марта 2014

Вся инфографика