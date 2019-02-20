20.02.19 Прочитали 304 раз

Сетелем Банк подвел итоги работы в автокредитовании за 2018 год

Сетелем Банк подвел итоги работы в автокредитовании за 2018 год

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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Сетелем Банк подвел итоги работы в автокредитовании в 2018 году. Выдачи автокредитов составили 86,2 млрд рублей, что на 19,2% больше объема автокредитов, выданных банком годом ранее (рост рынка автокредитования в целом в 2018 году составил 15,3%). По объему выдач автокредитов Сетелем Банк лидирует на российском рынке автокредитования пятый год подряд. Автокредитный портфель банка вырос на 15,1% и составил 116 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сетелем Банка.

Как заявил председатель правления Сетелем Банка Андрей Лыков, в 2019 году банк продолжит  повышать качество работы с клиентами и будет развивать каналы продаж, чтобы сделать процесс покупки автомобиля в кредит еще более удобным.

Так, автолюбителям, которые отдают предпочтение подержанным машинам, будут предложены новые продукты для приобретения автомобилей с пробегом в кредит. Сетелем Банк также планирует активно развивать цифровые сервисы – автолюбителям будет предоставлена возможность воспользоваться новыми онлайн-решениями, прошедшими успешное тестирование в 2018 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование f&i

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