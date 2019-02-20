Скидки за безаварийность в ОСАГО имеют почти 80% российских водителей

По итогам 2018 года коэффициент бонус-малус (КБМ) менее 1 имеют 79,75% водителей РФ (34,9 млн автовладельцев), следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Это немного больше, чем годом ранее, когда аналогичный показатель составлял 78,48%.

При этом в 2018 году скидку 20% и более получила примерно половина всех водителей России – 20,1 млн автовладельцев (годом ранее такую скидку имели только 16,6 млн автовладельцев). Скидку 30% и более получили 13,1 млн автовладельцев (годом ранее такую скидку получили 12,1 водителей). Максимальную скидку в размере 50% получили 7,7 млн человек (годом ранее – 6,4 млн).

Напомним, с 1 апреля будет реформирован расчет коэффициента бонус-малус: он будет устанавливаться раз в год и будет един для каждого водителя. При этом если у автовладельца несколько коэффициентов КБМ, то из всех будет выбран наименьший.

«Мы видим, что скидка по КБМ накапливается, и это позволяет автовладельцам платить за ОСАГО все меньше и меньше. Мы полагаем, эта тенденция сохранится и в 2019 году. Напомню, 9 января вступило в силу указание Банка России, расширяющее тарифный коридор по ОСАГО на 20% вверх и вниз. Это усилило конкуренцию между страховщиками и уже сейчас мы видим, что тарифы на обязательную “автогражданку” стали несколько снижаться. Накапливающаяся скидка по КБМ усилит этот тренд», – заявил президент РСА Игорь Юргенс.