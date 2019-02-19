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Более 26% автомобилей KIA в январе проданы в кредит

Более 26% автомобилей KIA в январе проданы в кредит

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance по итогам января составила более 26% от розничных продаж автомобилей KIA. В прошлом месяце предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 3,5 тыс. клиентов, что немногим менее результата годичной давности. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 42% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 15691 автомобиль, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. В результате KIA удерживает лидерство среди всех иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 15,2%, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автокредитование f&i kia

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