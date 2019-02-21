Каждый третий автомобиль Suzuki в 2018 году был продан в кредит

По итогам 2018 года в кредит было реализовано 1800 новых автомобилей Suzuki, что на 100 кредитов больше по сравнению с предыдущим годом. Доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки в 2018 году составила 30%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-на Такахаси Юта, отметив, что наибольшим спросом в кредитных продажах пользовалась модель Suzuki Vitara (около 75%), что практически полностью повторяет картину 2017 года. На втором месте как в 2018-м, так и в 2017 году, находится модель Suzuki SX4.

Напомним, Suzuki предлагает клиентам свою программу кредитования – Suzuki Finance, которая позволяет приобрести автомобили бренда на выгодных и максимально гибких условиях. На выбор клиенту предлагается несколько программ кредитования – классическая/ по двум документам и с остаточным платежом. Кроме того, доступна программа кредитования Suzuki Direct, в которой ставка снижена непосредственно в кредитном договоре. Партнерами программы являются лидеры рынка кредитования – банки ВТБ и Русфинанс.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Suzuki реализовали 6016 автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее.