Средняя цена полиса ОСАГО в 2019 году снизилась на 3,6%

Средняя цена полиса ОСАГО за период с 1 января по 10 февраля 2019 года снизилась на 3,6%: если по итогам 2018 года средняя стоимость ОСАГО составляла 5886 рублей, то в 2019 году она составила 5676 рублей. Это следует из данных мониторинга средней премии по ОСАГО, который проводит Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Снижение средней цены полисов ОСАГО, которое мы наблюдаем сейчас, ожидаемо. Примерно такую картину мы и прогнозировали в прошлом году. Цены на виды транспорта, по которым имеется недотарификация – а это, главным образом, общественный транспорт и такси – станут несколько выше, но большая часть автовладельцев ощутит снижение стоимости обязательной “автогражданки”», – комментирует президент РСА Игорь Юргенс.

Так, повышение средней стоимости полиса обязательной “автогражданки” РСА отмечает для четырех категорий транспорта: троллейбусов (на 5,5%, с 9 278 до 9791 рублей), трамваев (на 13,7%, с 4420 до 5026 рублей), автобусов, используемых для регулярных перевозок (на 13,1%, с 12707 до 14377 рублей), а также для такси (на 2,3%, с 15897 до 16256 рублей).

Для всех остальных видов транспорта РСА фиксирует снижение средней стоимости полиса ОСАГО. Более чем в два раза – на 54,9% (с 950 до 429 рублей) – снизилась средняя цена полиса для мотоциклов и мотороллеров. Для легковых автомобилей физлиц средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 1,7% – с 5667 до 5645 рублей. При этом в целом для легковых автомобилей снижение средней цены обязательной “автогражданки” составило 2,5% (с 5817 до 5673 рублей).

Ощутимо – на 9,2% (с 8159 до 7407 рублей) – снизилась средняя цена полиса ОСАГО для грузовиков. На 10,4% (с 5768 до 5167 рублей) снизилась средняя стоимость полиса для автобусов, не используемых для регулярных перевозок. На 9,2% стали ниже средние премии по обязательной “автогражданке” для тракторов, самоходных и дорожно-строительных машин.