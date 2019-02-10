АО МС Банк Рус увеличил капитал на 1,5 млрд рублей

Капитал АО МС Банк Рус был увеличен в рамках плана по увеличению доли продаж на рынке автокредитования. По итогам 2018 года банк добился значительного роста количества выданных кредитов на покупку автомобилей: за год их количество выросло более чем в два раза до 21927 штук. Благодаря этому так же более чем вдвое (+103%) вырос кредитный портфель АО МС Банк Рус, составив 20,4 млрд рублей на 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба банка.

В 2019 году АО МС Банк Рус ставит своей целью дальнейшее увеличение портфеля автокредитов, для чего было реализовано увеличение капитала. Источниками увеличения капитала стали привлечение субординированного займа и размещение дополнительного выпуска акций. За счет привлеченного субординированного займа в размере 500 млн рублей был увеличен добавочный капитал АО МС Банк Рус. Размещение дополнительного выпуска акций позволило увеличить капитал на 1 038 960 750 руб. (отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Банком России 28.01.2019). Таким образом, общее увеличение собственных средств АО МС Банк Рус составило более 1,5 млрд рублей.