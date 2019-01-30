Каждый третий автомобиль Jaguar Land Rover в 2018 году был продан в кредит

По итогам 2018 года доля автомобилей Jaguar Land Rover, реализованных в кредит, составила 30% от общего объема продаж, что на 11% выше показателя годичной давности. Не менее заметных показателей достигли продажи по кредитам с гарантированным обратным выкупом, закрепившись на уровне в 22% от всех автомобилей, реализованных по кредитным программам, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Как отмечается, такие результаты стали возможны во многом благодаря широкому выбору разнообразных кредитных программ и финансовых предложений компании Jaguar Land Rover. В частности, уже второй год компания реализует программу ReStart, включающую специальные кредитные условия и гарантию выкупной стоимости автомобиля. Благодаря ей клиенты получают возможность регулярно обновлять автомобиль с максимальной выгодой. В основу программы ReStart заложен кредит с остаточным платежом, который предполагает отнесение выплаты части долга на конец займа, что в свою очередь существенно снижает размер ежемесячных платежей. И по истечении этого срока владелец может при желании вернуть автомобиль дилеру в счет первого взноса на следующую покупку. Помимо этого, клиенты могут воспользоваться программой прямого субсидирования, услугой кредитования по двум документам и рефинансированием кредита с возможностью обменять свой автомобиль на новый Jaguar или Land Rover.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года компания Jaguar Land Rover Россия в минувшем году реализовала 12377 автомобилей, что на 11,9% выше показателя годичной давности. Так, за весь год российские потребители приобрели 2537 автомобилей Jaguar (+16,8%) и 9840 внедорожников Land Rover (+10,8%).