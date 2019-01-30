Skoda объявила скидки на свои автомобили в феврале

Компания Skoda Auto Россия продлевает действие специальных предложений на покупку автомобилей марки в феврале. Так, будущие владельцы модели Octavia смогут сэкономить до 182,4 тыс. рублей. При покупке лифтбека Rapid выгода составит до 143,1 тыс. рублей, а модели Superb – до 225 тыс. рублей.

Для желающих приобрести автомобили марки в кредит продолжают действовать программы с выгодными условиями по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Процентная ставка для модели Octavia составит от 3% с первоначальным взносом от 15%. Для моделей Rapid и Kodiaq по этим кредитам предусмотрена ставка от 8,9% и первоначальным взносом от 15% и 30% соответственно. Флагманский Superb доступен по ставке от 8,9% и с первоначальным взносом от 30% по кредиту Simply Clever.

Кроме того, с 1 по 28 февраля продолжают действовать программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. При сдаче старого автомобиля на утилизацию или участии в программе Трейд-ин, клиенты чешского бренда смогут приобрести новые модели Octavia, Rapid или Superb с выгодой до 70 тыс. рублей, а модель Kodiaq – до 130 тыс. рублей. Участники программы DasWeltAuto смогут сэкономить до 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Skoda реализовали 81459 автомобилей – на 30,7% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки на российском рынке в прошлом году остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 35089 покупателей (+19,2%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи выросли на 10,5% до 25026 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq с показателем 16233 проданных автомобилей (рост в 7,8 раза). Реализация флагманской модели Skoda Superb выросла на 15,9% и составила 2180 машин.