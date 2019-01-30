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ВТБ Лизинг в 2018 году нарастил портфель в сегменте автолизинга на 10%

ВТБ Лизинг в 2018 году нарастил портфель в сегменте автолизинга на 10%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

20.11.18

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По итогам 2018 года портфель ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» увеличился на 10% – до 51 тысячи единиц техники. Всего юридические лица и индивидуальные предприниматели получили в лизинг порядка 30 тысяч транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Группы ВТБ, около четверти автомобилей в портфеле компанией передано в рамках льготной программы Минпромторга. На легковой транспорт приходится 58% портфеля, грузовой и легкий коммерческий – 35%, автобусы и прочую технику – 7%. Наибольшую долю в портфеле ВТБ Лизинг занимают марки транспортных средств, произведенные на территории РФ.

Наибольшим спросом лизинг автомобилей в прошлом году пользовался в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Как отмечает генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, клиентам ВТБ Лизинг доступно более 55 марок автомобилей различных типов и модификаций, а широкая линейка продуктов позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям выбрать наиболее удобную и эффективную схему приобретения транспортного средства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i лизинг льготный лизинг

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