«Европлан» подключился к программе Porsche Financial Services

Автолизинговая компания «Европлан» стала официальным участником программы лизинга немецкого автопроизводителя премиальных автомобилей Porsche.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», теперь покупатели могут приобрести популярные модели Porsche в лизинг на выгодных условиях – без переплат за финансирование или с минимальным авансом по лизингу от 5%. Так, компактный кроссовер Porsche Macan с рекомендованной ценой от 3,986 млн рублей, доступен в лизинг с авансом 5% на срок 12 месяцев, а 5-дверный седан Porsche Panamera с рекомендованной ценой от 6,582 млн рублей, можно приобрести с авансом 15% и нулевой переплатой за финансирование на срок 12 месяцев.

Для автомобилей марки 2017 и 2018 годов выпуска действуют еще более выгодные условия. Например, для модели Porsche Macan минимальный аванс по лизингу составляет 5% при условии отсутствия переплаты за финансирование.

Кроме того, клиенты, которые приобрели автомобиль Porsche в «Европлане» по программе лизинга Porsche Financial Services, получают дополнительное преимущество ̶ бесплатный пакет помощи на дорогах «Оптимальный».

Преимущества программы лизинга Porsche Financial Services заключаются в высокой скорости принятия решения по финансированию, индивидуальных условиях, полном сопровождении договоров лизинга, предоставлении дополнительных услуг и отсутствии комиссии за досрочное исполнение договора лизинга. В целом, достоинствами приобретения автомобиля в лизинг являются сохранение оборотных средств, оптимизация налогооблагаемой базы по расчёту налога на прибыль, возврат НДС.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период финансовой аренды «Европлан» также предлагает клиентам комплексную поддержку: регистрацию транспортного средства в госорганах, доставку его от любого дилера до офиса клиента, выгодную топливную программу, услугу выкупа автомобиля с пробегом и его зачёт в качестве аванса по лизингу нового.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году доля продуктов «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» в продажах новых автомобилей укрепилась на уровне 40,6%, обеспечив важную роль в стабилизации процесса продаж. В целом российские дилеры Porsche по итогам 2018 года реализовали 5118 автомобилей – на 11,8% больше, чем годом ранее. Локомотивами спроса стали Cayenne и 911.