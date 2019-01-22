Каждый четвертый автомобиль Nissan в 2018 году был продан в кредит

По итогам 2018 года доля программы розничного финансирования Nissan Finance составила более 25% от продаж автомобилей. Отдельно стоит отметить успешный запуск Программы с остаточным платежом «Простые правила», по которой в прошлом году был реализован каждый пятый автомобиль Nissan, сообщает пресс-служба японской марки.

Напомним, всего в 2018 году российские дилеры Nissan реализовали 80925 автомобилей – на 6,5% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5%. Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 15% до 23192 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 22878 реализованных машин, что на 11% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что в начале декабря российские дилеры Nissan начали продажи нового X-Trail, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Всего за несколько недель было реализовано 1669 экземпляров Nissan X-Trail, клиенты постоянно обращаются за новой моделью в салоны официальных дилеров марки.