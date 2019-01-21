«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл филиалы в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге

В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге начали работу филиалы Лизинговой компании «КАМАЗ». Подразделение в Свердловской области возглавил Максим Онучин, руководителем Нижегородского отделения «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» стал Дмитрий Арефьев, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, Лизинговая компания «КАМАЗ» регулярно обновляет спектр своих продуктов, параллельно расширяя количество филиалов по России.

«Усиление присутствия «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» в экономически активных регионах РФ – неотъемлемая часть стратегии Лизинговой компании «КАМАЗ», – прокомментировал появление новых филиалов генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

В филиалах «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» клиентам предлагают получить консультации по приобретению автотехники «КАМАЗ» и оборудования для сервисных центров в лизинг по программам от производителя. Кроме того, представитель компании может выехать к покупателю в офис, а также вместе с ним – в дилерский центр «КАМАЗ» для подбора программы по приобретению автотехники в лизинг совместно с поставщиком.

На сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» предлагает рынку единый продукт от «КАМАЗа» «Лизинг от производителя», предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети КАМАЗа «Лизинг оборудования». Кроме того, Лизинговая компания «КАМАЗ» ввела систему «Электронный лизинг», которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от географической принадлежности последнего.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году «Лизинговая компания «КАМАЗ» планирует сделать акцент на продолжении экспансии в регионы: к филиалам в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске в первом квартале должны присоединиться аналогичные представительства в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре и Хабаровске.

По итогам 2018 года «Лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. Всего «Лизинговая компания «КАМАЗ» за 16 лет своего существования передала в лизинг более 47 тысяч автомобилей «КАМАЗ», наращен лизинговый портфель в 24,3 млрд рублей. На сегодняшний день «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» приносит четверть прибыли автогиганта.