Infiniti запустил специальные кредитные программы в январе

Компания Infiniti объявила о запуске новых кредитных программ на покупку Infiniti QX50, QX60 и QX80 в январе. Так, на них действует выгодная ставка по классическому кредиту 4,5% на 3 года при авансе от 20%, сообщает пресс-служба японской марки. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance.

Благодаря снижению ставок по фирменной программе с остаточным платежом Infiniti Invite, новый QX50 доступен с ежемесячным платежом всего от 15 тыс. руб./мес., новый QX60 можно приобрести с ежемесячным платежом всего от 16 тыс. руб./мес., а владельцем нового QX80 можно стать с ежемесячным платежом от 25 тыс. руб./мес.

Как отмечается, по программе Infiniti Invite платежи до двух раз ниже, чем по классическому кредиту. Это позволяет клиентам выбирать автомобиль в более высокой комплектации.

Напомним, в январе действуют специальные цены на весь модельный ряд Infiniti, представленный на российском рынке. Так, новый кроссовер QX50 с двигателем VC-Turbo доступен по цене от 2 млн 799 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Pure. Семиместный кроссовер QX60 можно приобрести в январе по специальной цене от 2 млн 820 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Elegance + roofrails с бензиновым двигателем в 3.5 литра. А внедорожник QX80 можно приобрести от 4 млн 490 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Infiniti реализовали 4652 автомобиля – на 6,4% меньше, чем годом ранее. Бестселлером марки стал кроссовер QX60, чьи продажи в прошлом году выросли в 2,3 раза до 1183 единиц. Обновленный кроссовер Infiniti QX50 появился у российских дилеров в августе и нашел 969 покупателей. Новый внедорожник QX80, поступивший в продажу в марте 2018 года, замыкает тройку лидеров с показателем 719 реализованных автомобилей.