Каждый второй Peugeot 408 и Citroen C4 Седан в 2018 году реализован в кредит с PSA Bank

Доля седанов Peugeot и Citroen в России, проданных в кредит через PSA Bank, в 2018 году составила 48,7% от продаж брендов. Среди автомобилей французских брендов Peugeot и Citroen самыми продаваемыми в кредит моделями по-прежнему остаются Peugeot 408 и Citroen C4 Седан – за прошлый год было реализовано в кредит 49% Peugeot 408 и 48,7% Citroen C4 Седан, сообщает пресс-служба PSA Bank.

Как отмечается, данный результат продаж PSA Bank в России достигнут благодаря привлекательным ставкам по кредиту на эти модели. Стоить отметить также вклад государственных программ. По итогам 2018 года доля клиентов, воспользовавшихся программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила 13,51% от общего количества автомобилей Peugeot и Citroen, реализованных с использованием заемных средств «Банк ПСА Финанс Рус». Доля госпрограмм в кредитных продажах локально произведенных седанов увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с данными за период действия в 2017 году.

Покупатели автомобилей могут выбрать из всей гаммы предлагаемых PSA Bank тарифов тот тип кредита и размер первоначального взноса и ежемесячного платежа, который будет им максимально комфортен. При этом клиент сам решает какие страховые услуги, связанные с приобретением автомобиля, ему нужны. Среди таких услуг есть КАСКО, GAP-страхование, а также страхование заемщика от несчастных случаев и болезней.

До конца января 2019 года наиболее привлекательный тариф компании позволяет приобрести Peugeot 408 и Citroen C4 Седан с нулевой переплатой. 0% переплаты – означает затраты клиента, связанные с получением кредита по программе «Специальный кредит» для приобретения нового автомобиля Peugeot 408 или Citroen C4 Седан на срок 12 или 24 месяцев с первоначальным взносом от 50% и ставкой по кредиту 5%. Затраты клиента между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируются за счет предоставления специальной цены на автомобиль. Сумма кредита от 50 тысяч до 5 млн рублей, обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. По данному предложению обязательно оформление страхового полиса КАСКО и страхования жизни заемщика по тарифам соответствующих страховых компаний. Списание денежных средств со счета клиента производится в погашение задолженности один раз в месяц.

Напомним также, что на автомобили Peugeot 5008 и Citroen C3 Aircross, продажи которых стартовали в России в 2018 году, и появившиеся ранее автомобили Peugeot 3008 также распространяется действие всех типов кредитных продуктов банка, а также специальных кредитных предложений. Предоставление справки о доходах не требуется при сумме кредита до 1,5 млн рублей.