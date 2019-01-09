«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 2018 году установил абсолютный рекорд

«Лизинговая компания «КАМАЗ» в 2018 году показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. Об этом заяви руководитель «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» Андрей Гладков. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» рассчитывает реализовать более 2500 машин.

Директор по корпоративным финансам и финансовому сервису КАМАЗа Самат Саттаров, в свою очередь, отметил, что Лизинговая компания «КАМАЗ» в 2018 году совершила настоящий прорыв, и теперь является №1 на рынке лизинга автомобилей «КАМАЗ». «Этот результат войдет в историю группы компаний», – сказал он.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, «Лизинговая компания «КАМАЗ» за 16 лет своего существования передала в лизинг более 47 тысяч автомобилей «КАМАЗ», наращен лизинговый портфель в 24,3 млрд рублей. На сегодняшний день«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» приносит четверть прибыли автогиганта.