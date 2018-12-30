Продажи электронных полисов ОСАГО в 2018 году выросли в 2,5 раза

Число проданных в 2018 году (по состоянию на 23 декабря) электронных полисов ОСАГО выросло в 2,45 раза по сравнению с 2017-м годом и составило 18,959 млн полисов против 7,683 млн электронных договоров годом ранее, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА). По данным союза, последние 5 – 6 месяцев продажи полисов через Интернет составляют чуть более половины от всех продаж ОСАГО.

«Стабилизация доли электронных полисов на уровне около 50% говорит о том, что проблему доступности ОСАГО, сложившуюся в ряде регионов, в основном удалось решить. Если по каким-то причинам автовладелец не может беспрепятственно купить полис в офисе страховой компании, он всегда может сделать это в Интернете. Существуют механизмы, которые позволяют ему завершить покупку, несмотря на технические сбои», - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Таким образом, 50% продаж – это и есть реальная потребность в электронных полисах. Из этих потребителей львиную долю составляют автовладельцы, которые воспользовались электронным ОСАГО просто как удобным сервисом, и некоторая часть – жители так называемых токсичных регионов, которым пришлось покупать полис в Интернете вынужденно, из-за проблем с доступностью «бумажного» ОСАГО.

Лидером по продажам электронного ОСАГО в 2018 году ожидаемо стала Москва, которая является одним из наиболее благополучных с точки зрения убыточности ОСАГО регионов. В cтолице было оформлено 1,55 млн электронных договоров. Следом с 1,23 млн электронных полисов идет Московская область, на третьем месте – Свердловская область с 736 тыс. полисов. Санкт-Петербург с 634 тыс. электронных полисов занимает четвертое место. Также в ТОП-10 по электронным продажам входят Новосибирская область (539 тыс. договоров), Воронежская область (505 тыс. договоров), Приморский край (465 тыс. договоров), Самарская область (463 тыс. договоров), Красноярский край (438 тыс. договоров) и Иркутская область (395 тыс. договоров).

«Москва и Подмосковье, не входящие в число проблемных регионов с точки зрения доступности, лидируют в электронных продажах ОСАГО с большим отрывом. Это означает, что основная причина распространения электронных полисов – не проблемы с доступностью, а усовершенствование цифровых сервисов, дигитализация экономики и сферы услуг», - прокомментировал И. Юргенс.

Напомним, оформление ОСАГО в электронном виде доступно россиянам с 1 июля 2015 года, тогда это было необязательной опцией для страховых компаний. С 1 января 2017-го вступил в силу закон, обязывающий всех страховщиков ОСАГО продавать полисы и через интернет. Такое решение власти приняли для увеличения доступности полисов, с которой возникли проблемы из-за разгула в ряде регионов страховых мошенников и недобросовестных автоюристов.