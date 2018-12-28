Рынок каско в 2018 году впервые покажет рост после нескольких лет падения

Рынок автокаско по итогам 2018 году впервые за несколько лет покажет рост - по итогам 9 месяцев сегмент вырос на 2,9% до 121,4 млрд рублей, такая динамика сохранится и в 2019 году. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

До этого рынок каско падал начиная с кризисного 2015 года: тогда он сократился на 15% до 187,2 млрд рублей, в 2016 -м - на 9% до 170 млрд рублей, в 2017 году - на 5% до 162 млрд руб.лей «На этом фоне рост рынка в 2,9% выглядит неплохо», - отметил Юргенс.

По его словам, рост рынка происходит за счет улучшения платежеспособности населения и роста спроса на защиту автомобилей. Также рынок поддерживают восстановления продаж новых автомобилей и оживления кредитования - при автокредите банки требуют страхования предмета залога, то есть автомобиля.

При этом средняя цена полиса каско минимальна с 2010 года - она составляет 35,4 тыс. рублей, сообщил президент ВСС. Снижение средней стоимости страхования связано с распространением полисов с франшизой (не покрываемой страховкой частью убытка, когда страховщик платит только за серьезные повреждения), а также с ограниченным перечнем рисков (например, только угон и гибель автомобиля), рассказал Юргенс. По оценкам ВСС, полисы с франшизой составляют от четверти до половины портфелей у крупных компаний.

«Для того, чтобы все-таки иметь каско, автовладельцы соглашаются на то, что страховщик не будет оплачивать каждую царапину, и страхуются только от крупных рисков. Однако разворот тренда на рост сборов говорит о том, что уровень интереса к защите автомобиля и готовность платить возвращаются к докризисному уровню», - рассказал И. Юргенс.

Об этом свидетельствует и рост числа заключенных договоров страхования - оно выросло за 9 месяцев 2018 года на 23%, всего было продано 3,4 млн полисов. При этом число выплат снизилось на 10% и составило 700 тыс. страховых случаев, а их сумма сократилась на 3% до 61,3 млрд руб. «На эту тенденцию также повлияло распространение франшиз и программ с ограниченным перечнем рисков», - подчеркнул И. Юргенс. Средняя выплата по каско за 9 месяцев 2018 года достигла 90 тыс. рублей.

Таким образом, страхование становится выгодным и для страховщиков: общая рентабельность каско стабилизировалась, комбинированный коэффициент убыточности каско (ККУ, отражает эффективность бизнеса, выше 100% - убыток) находится на стабильном уровне 70-73%.

«Это хороший показатель рентабельности. Если рассматривать его в совокупности с ростом премий и числа продаж, имея в виду, что каско - добровольное страхование, можно сделать вывод о том, что на рынке каско найден баланс интересов страховщиков и страхователей. Услуга востребована потребителями и выгодна страховщикам. А это значит, что конкуренция будет вынуждать к компании к дальнейшему удешевлению продуктов», - заключил И. Юргенс.