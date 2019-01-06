Hyundai в 2019 году планирует увеличить долю кредитных продаж до 60%

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в 2019 году планирует развивать финансовые продукты с минимальным размером ежемесячного платежа и довести показатель кредитных продаж до 60%. В настоящее время доля продаж в кредит составляет более 50%, из них на программы Hyundai Finance приходится 32%, сообщает пресс-служба корейской марки. В 2018 году более 12 тыс. кредитов были выданы по программе «Старт». В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в прошлом году более 13 тыс. автомобилей нашли своих владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году компания «Хендэ Мотор СНГ», по предварительным данным, реализовала порядка 180 тыс. автомобилей, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом продажи в сегменте SUV составили 98 тыс. автомобилей, что обеспечило 55% в общем объеме реализации марки. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке составляет 10%. Как отмечается, во многом такой результат обеспечен благодаря финансовым продуктам Hyundai в России.