 АВТОСТАТ | Hyundai в 2019 году планирует увеличить долю кредитных продаж до 60%

06.01.19 Прочитали 249 раз

Hyundai в 2019 году планирует увеличить долю кредитных продаж до 60%

Hyundai в 2019 году планирует увеличить долю кредитных продаж до 60%

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Компания «Хендэ Мотор СНГ» в 2019 году планирует развивать финансовые продукты с минимальным размером ежемесячного платежа и довести показатель кредитных продаж до 60%. В настоящее время доля продаж в кредит составляет более 50%, из них на программы Hyundai Finance приходится 32%, сообщает пресс-служба корейской марки. В 2018 году более 12 тыс. кредитов были выданы по программе «Старт». В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в прошлом году более 13 тыс. автомобилей нашли своих владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году компания «Хендэ Мотор СНГ», по предварительным данным, реализовала порядка 180 тыс. автомобилей, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом продажи в сегменте SUV составили 98 тыс. автомобилей, что обеспечило 55% в общем объеме реализации марки. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке составляет 10%. Как отмечается, во многом такой результат обеспечен благодаря финансовым продуктам Hyundai в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи f&i автокредитование hyundai

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