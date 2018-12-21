Внедорожники Discovery Sport появились в каршеринг-сервисе МатрёшCar

Компания Jaguar Land Rover расширяет модельный ряд, представленный в каршеринге МатрёшCar – пользователям сервиса стал доступен внедорожник Land Rover Discovery Sport. Финансовым партнером проекта выступает компания ВТБ Лизинг, которая заключила договор с МатрёшCar на поставку 30 внедорожников Land Rover Discovery Sport 2019 модельного года.

«Услуга каршеринга, позволяющая обеспечить комфортное передвижение по мегаполису и минимизировать затраты на эксплуатацию автомобиля, пользуется популярностью среди частных лиц и компаний. Этот сегмент городских услуг активно развивается, чему способствуют инструменты лизинга и операционной аренды. Благодаря наличию специальных программ между лизинговой компанией и диcтрибьюторами приобрести автомобили различных категорий можно на максимально выгодных условиях», – комментирует генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Напомним, партнерство Jaguar Land Rover и МатрёшCar началось в сентябре 2018 года. Тогда компания предоставила клиентам возможность арендовать компактные спортивные седаны Jaguar XE. Теперь автопарк каршеринга пополнился Land Rover Discovery Sport 2019 модельного года. Стоимость аренды этого компактного внедорожника составляет 20 рублей в минуту. Все прочие расходы, в том числе платную парковку, топливо, мойку и страховые услуги, сервис полностью берет на себя.

Как отмечается, партнерство с каршеринг-сервисом МатрёшCar является частью стратегии Jaguar Land Rover по развитию направления корпоративных продаж. Благодаря гибким финансовым решениям и широким возможностям лизинга в настоящее время компания вплотную приблизилась к показателю доли корпоративных продаж на уровне 30%, а перспектива сотрудничества с Jaguar Land Rover становится все более привлекательной для целого ряда корпоративных клиентов, включая каршеринг-сервисы.