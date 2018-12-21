КАМАЗ поставил в лизинг партию тягачей для нового московского партнера

КАМАЗ поставил 20 седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo на условиях лизинга в адрес ООО Управляющая транспортная компания «Мегаполис». Эта транспортно-экспедиционная компания является для «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» новым клиентом и пользуется программой от производителя впервые, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Автомобили «КАМАЗ» оформлены по программе «Лизинг от производителя», включающей в себя беспрецедентно низкую ставку полного КАСКО, удлиненный срок лизинга и предварительное одобрение по сделке в течение одного часа.

Предприятие-заказчик специализируется на грузовых автоперевозках под брендом торгового знака – CLC Group (Сonnecting Logistic Company), объединившего группу российских транспортных компаний. ООО УТК «Мегаполис» осуществляет внутрироссийские и международные транспортировки грузов. Приобретение автомобилей «КАМАЗ» в лизинг на выгодных условиях дает возможность расширить автопарк транспортной компании и увеличить объем и качество предоставляемого сервиса. Клиент планирует продолжать сотрудничество по программам «КАМАЗ-ЛИЗИНГа».

Тягачи КАМАЗ-5490 Neo, ставшие предметом договора, – представители нового модельного ряда КАМАЗа. Грузовики оснащены экономичным двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., комфортабельной кабиной на четырехточечной подвеске и спальным местом (по заказу автомобиль может быть оборудован вторым спальным местом). Кроме того, в числе преимуществ модели – автоматическая коробка передач ZF 12AS2130 ТD, электропневматический привод тормозной системы (EBS), система курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочная система (ASR), а также оптимизированное распределение нагрузок на оси, контроль нагрузки на ведущий мост и увеличенный до 760 литров запас топлива.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ», тем самым почти в два раза перевыполнив план. Сумма новых договоров лизинга в отчетный период составила 15,7 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 машин. По состоянию на 1 октября 2018 года объем лизингового портфеля «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» составляет 22,4 млрд рублей.