 АВТОСТАТ | АО МС Банк Рус развивает сотрудничество с лидерами рынка автострахования

20.12.18 Прочитали 86 раз

АО МС Банк Рус развивает сотрудничество с лидерами рынка автострахования

АО МС Банк Рус развивает сотрудничество с лидерами рынка автострахования

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АО МС Банк Рус активно развивает сотрудничество с ведущими компаниями в области автострахования. При заключении кредитного договора клиентам банка предлагаются страховые продукты четырех ведущих страховых компаний: АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Всего клиенты банка приобрели у четырех страховых компаний 10 737 полисов по различным страховым программам. Из них 47% приходится на СПАО «Ингосстрах», 23% – ПАО СК «Росгосстрах», 18% – АО «АльфаСтрахование», 12% – СПАО «РЕСО-Гарантия». Из данных полисов 1713 штук являются многолетними. 68% клиентов АО МС Банк Рус приобрели страховые программы с франшизой. Средняя страховая премия составила 73 859 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года АО МС Банк Рус реализовал в кредит 11402 автомобиля Mitsubishi, что более чем в 2 раза превысило показатель аналогичного периода 2017 года. При этом доля новых автомобилей Mitsubishi, продаваемых в кредит, составила 34%. За отчетный период АО МС Банк Рус продемонстрировал рекордный прирост кредитного портфеля. На конец октября его размер составил более 19 млрд рублей, что обеспечило прирост в 126% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i автострахование автокредитование mitsubishi

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