Большинство российских покупателей Ford предпочитают кредиты сроком на 3 года

Большинство российских клиентов Ford, приобретающих автомобиль с привлечением заемных средств, выбирают 3-летние кредиты. Причем это касается как классических кредитных продуктов, так и программы Ford Options, которая предоставляет возможность постоянного обновления автомобиля, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Среди клиентов, предпочитающих покупку автомобиля в кредит, доля выбирающих 3-летние кредиты достигает 80%.

Как отмечается, Ford Sollers является одним из первых автопроизводителей на российском рынке, предложивших программу кредитования с возможностью постоянного обновления автомобиля. Пилотная версия Ford Options была запущена в апреле 2014 года в нескольких дилерских центрах Москвы, а в августе 2016-го программа стала доступна по всей России. Доля продаж по программе Ford Options в общем объеме выданных Ford кредитов выросла с 2,5% в 2014-м году до 60% в настоящее время. К настоящему моменту по программе реализовано уже более 20 тыс. автомобилей Ford в России.

Популярность программы Ford Options в Ford Sollers объясняют возможностью для клиента постоянно обладать новым автомобилем, на который распространяется гарантия. При этом владельцу гарантирован выкуп автомобиля и сниженный по сравнению со стандартными кредитными программами ежемесячный платеж и выгодная ставка, которая для покупателей Ford Focus, Ford Kuga, Ford EcoSport и Ford Explorer составляет всего 5,7%. Срок выплаты кредита по Ford Options составляет 3 года – как показала практика, для большинства клиентов Ford комфортен именно такой срок владения автомобилем и выплаты кредита по нему.

Следуя мировым трендам, потребители сегодня предпочитают пакетные предложения, позволяющие приобретать вместе с автомобилем услуги, связанные с его владением. Поэтому новая программа «Ford Options Все включено!», запущенная в этом году, предусматривает включение в ежемесячного платежа ТО и КАСКО на весь срок кредита, причем по специальным (сниженным) тарифам.

С привлечением заемных средств сегодня продается свыше половины всех Ford в России. Особенно высока среди продаваемых в кредит автомобилей доля внедорожников и SUV, представленных в России компактным кроссовером Ford EcoSport, среднеразмерным Ford Kuga и 7-местным внедорожником Ford Explorer. Их доля в кредитных продажах Ford сегодня составляет более 70%.