«Яндекс.Драйв» получил 50 фургонов Citroen Jumpy на условиях операционного лизинга

Компания Citroen поставила в каршеринг «Яндекс.Драйв» 50 новых фургонов Citroen Jumpy на условиях операционного лизинга. Автомобили предлагаются как с механической, так и с автоматической коробками передач, а управлять ими сможет любой желающий с правами категории «В».

Как сообщает пресс-служба Citroen, все автомобили, переданные в пользование сервисом, представлены в версии L2 с длинной кузова 4959 мм, шириной 2010 мм и массой до 2,5 тонн, что дает возможность беспрепятственного доступа в любые районы Москвы в том числе в центр города, а благодаря высоте в 194 см Jumpy с легкостью разместится в большинстве подземных паркингов города. Каршеринговые Citroen Jumpy вмещают до 5,3 куб.м, а также способны перевозить длинномеры до 2,5 м.

Citroen Jumpy в сервисе «Яндекс.Драйв» оснащены дизельными двигателями HDi объемом 1,6 л с механической 5-ступенчатой коробкой передач (грузоподъемность до 768 кг) и 2,0 л, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией (грузоподъемность до 678 кг). Мощность двигателей составляет 90 л.с. и 150 л.с. соответственно.

Благодаря автоматической коробке передач и управляемости легкового автомобиля, с фургоном легко справятся водители, не имеющие опыта эксплуатации коммерческих автомобилей. Фургон доступен как для поминутной аренды, так и на условиях пакетных тарифов – несколько часов использования, в зависимости от поставленных задач – это позволит самостоятельно совершать грузовые перевозки по выгодным ценам.

В стандартное оснащение фургона входят штатная сплошная металлическая перегородка во всю высоту кузова, кольца для фиксации груза в полу, правая сдвижная боковая дверь и задние распашные 50/50 двери. В рамках адаптации автомобиля к российским условиям эксплуатации в стандартное оснащение вошли усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет, металлическая защита картера двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной емкости, а также противотуманные фары и подогрев сидений.

Каршеринг, набирающий популярность в крупных российских городах, занимает все большую долю в корпоративных продажах автодилеров. Вместе с тем, согласно исследованиям, более трети пользователей прокатных автомобилей готовы отказаться от личного транспорта. Насколько каршеринг представляет угрозу для авторитейла, теряющего таким образом потенциальных покупателей новых машин? Этот вопрос мы задали как самим каршеринговым операторам, так и непосредственно автодилерам в нашей рубрике «Вопрос эксперту».