КАМАЗ поставил в лизинг автотехнику для партнеров из Санкт-Петербурга

Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку автотехники для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основная часть автотехники была оформлена по индивидуальным условиям для представителей крупного бизнеса, сообщает пресс-служба КАМАЗа. В течение трех месяцев клиентам было поставлено более 180 единиц новейших газодизельных тягачей КАМАЗ-5490, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».

Данная модель оснащена двухтопливной системой питания двигателя, которая позволяет снизить себестоимость перевозок за счет меньшего расхода дизельного топлива и уменьшить загрязнение окружающей среды. Агрегатная база автомобилей включает 16-ступенчатую механическую коробку передач ZF и экономичный гипоидный задний мост Daimler. Для комфорта водителя кабина оборудована кондиционером и отопителем кабины Eberspaecher.

Партнером по отгрузке стал «Технический Центр «Восток» – официальный дилер КАМАЗа, лидер на рынке Северо-Западного региона по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей и спецтехники.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ», тем самым почти в два раза перевыполнив план. Сумма новых договоров лизинга в отчетный период составила 15,7 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 машин. По состоянию на 1 октября 2018 года объем лизингового портфеля «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» составляет 22,4 млрд рублей.