1000 получателей автокредитов АО МС Банк Рус установили мобильное приложение

АО МС Банк Рус зафиксировал повышенный интерес получателей автокредитов к использованию мобильного приложения для взаимодействия с банком. Так, всего за месяц после запуска мобильного приложения банка для своих клиентов его скачали более 1000 человек, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Как отмечается, превосходящий ожидания спрос на мобильное приложение обусловлен высокой востребованностью у клиентов банка предлагаемых в нем сервисов. В частности, приложение позволяет оплатить кредит онлайн с карты любого банка; найти ближайшую точку погашения кредита; посмотреть информацию по кредиту, историю операций по счету; узнать о дате и размере предстоящих платежей по кредиту; получить информациюо специальных предложениях; задать вопрос сотруднику банка. Кроме того, в мобильном приложении доступен кредитный калькулятор на все автомобили Mitsubishi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года АО МС Банк Рус реализовал в кредит 11402 автомобиля Mitsubishi, что более чем в 2 раза превысило показатель аналогичного периода 2017 года. При этом доля новых автомобилей Mitsubishi, продаваемых в кредит, составила 34%. За отчетный период АО МС Банк Рус продемонстрировал рекордный прирост кредитного портфеля. На конец октября его размер составил более 19 млрд рублей, что обеспечило прирост в 126% по сравнению с тем же периодом 2017 года.