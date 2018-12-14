 АВТОСТАТ | 1000 получателей автокредитов АО МС Банк Рус установили мобильное приложение

14.12.18 Прочитали 186 раз

1000 получателей автокредитов АО МС Банк Рус установили мобильное приложение

1000 получателей автокредитов АО МС Банк Рус установили мобильное приложение

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АО МС Банк Рус зафиксировал повышенный интерес получателей автокредитов к использованию мобильного приложения для взаимодействия с банком. Так, всего за месяц после запуска мобильного приложения банка для своих клиентов его скачали более 1000 человек, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Как отмечается, превосходящий ожидания спрос на мобильное приложение обусловлен высокой востребованностью у клиентов банка предлагаемых в нем сервисов. В частности, приложение позволяет оплатить кредит онлайн с карты любого банка; найти ближайшую точку погашения кредита; посмотреть информацию по кредиту, историю операций по счету; узнать о дате и размере предстоящих платежей по кредиту; получить информациюо специальных предложениях; задать вопрос сотруднику банка. Кроме того, в мобильном приложении доступен кредитный калькулятор на все автомобили Mitsubishi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года АО МС Банк Рус реализовал в кредит 11402 автомобиля Mitsubishi, что более чем в 2 раза превысило показатель аналогичного периода 2017 года. При этом доля новых автомобилей Mitsubishi, продаваемых в кредит, составила 34%. За отчетный период АО МС Банк Рус продемонстрировал рекордный прирост кредитного портфеля. На конец октября его размер составил более 19 млрд рублей, что обеспечило прирост в 126% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование f&i mitsubishi

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