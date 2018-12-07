LADA XRAY Cross и Vesta SW в декабре доступны со скидкой при покупке в кредит

АВТОВАЗ разработал условия покупки LADA XRAY Cross и LADA Vesta SW до 31 декабря 2018 года. Клиентам, приобретающим автомобили по программе кредитования LADA Finance, предоставляется выгода в размере 50 тыс. рублей на LADA XRAY Cross и 40 тыс. рублей на LADA Vesta SW, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.



Напомним, программа LADA Finance предусматривает особые процентные ставки по кредиту. Также предлагаются гибкие условия, позволяющие выбрать доступный первоначальный взнос и оптимальные сроки кредитования. LADA Finance пользуется высоким спросом среди клиентов LADA, около 35% автомобилей покупаются по этой программе. За десять месяцев 2018 года в кредит продано 94 тысячи LADA, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Сегодня для приобретения по программе LADA Finance доступны все модели LADA. При этом до конца года для ряда автомобилей сохраняются особые условия. Так, при покупке моделей семейства LADA Granta предоставляется выгода в размере 20 тыс. рублей, а при покупке седанов LADA Vesta – 40 тыс. рублей.

Помимо специальных предложений по программе LADA Finance, в декабре продолжают действовать следующие акции для покупателей LADA: льготный лизинг для покупки LADA Largus (выгода до 50 тыс. рублей); льготная программа Трейд-Ин для покупки LADA Granta (выгода 20 тысяч рублей); программа Buy Back (гарантия обратного выкупа) для LADA Granta, LADA XRAY, LADA Vesta; зимнее предложение для покупки LADA 4х4 (выгода от 30 до 50 тыс. рублей); программа Ecogas для покупки LADA Vesta CNG (выгода 115 тыс. рублей + 40 тыс. рублей по программе LADA Finance).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 324797 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат продаж за весь 2017 год. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20%, что, в свою очередь, является лучшим показателем за последние 7 лет.