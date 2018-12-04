Центробанк утвердил новые тарифы ОСАГО

Банк России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. В ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции, сообщает пресс-служба Центробанка.

Банк России совместно с Минфином подготовил комплекс инициатив по ОСАГО. Они направлены на повышение доступности полисов ОСАГО и переход к системе, где каждый водитель платит сам за себя, а тариф является справедливым и индивидуальным для каждого автолюбителя. Принятое указание является первым этапом реализации разработанных мер.

Указание вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырех). По итогам проведенных актуарных расчетов для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных – повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше – 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста. Это позволит сделать цену полиса более индивидуальной.

Документ предусматривает переход к простой и понятной системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов бонус-малус, то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

Кроме того, предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх.

Как отмечаеся, предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но тем не менее они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой.