«Каркаде» разработала сезонные графики лизинга

Специально для клиентов с бизнес активностью, зависящей от времени года, компания «Каркаде» разработала и запустила в середине ноября новый лизинговый продукт «Сезонные графики». Сейчас продукт доступен только в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. Теперь можно выбрать не просто равные, равноубывающие или дегрессионные платежи, а построить индивидуальный вид графика, сообщает пресс-служба «Каркаде». Как отмечается, данное предложение подходит для тех, кто знает и планирует периоды роста компании и финансового «затишья».

«В основу предложения легли потребности наших клиентов и рыночные условия лизинга коммерческого транспорта. Цель нового продукта – обеспечить пользователям более комфортные и доступные условия. Так, в 2017 году мы передали в лизинг более 400 единиц техники, в 2018 году рассчитываем увеличить объем как минимум на 60%, а в 2019, благодаря «Сезонным графикам», планируем приобрести уже в два раза больше», – заявил генеральный директор «Каркаде» Олег Заглядин.

Клиентам предлагается максимально широкий набор лизинговых графиков. Это могут быть интервальные графики 4 или 6 месяцев с низкими платежами, чередующиеся с 6 или 8 месяцами со стандартными размерами платежей. Также можно настроить убывающие платежи, чтобы в течение года сумма месячной оплаты уменьшалась до минимального значения, а с нового года схема повторяется – от больших к меньшим платежам.

При этом клиент сам может определить комфортный для него график с учетом сезонности его бизнеса. Например, компания клиента занимается сельским хозяйством и весной нужно задействовать максимум ресурсов, закупить спецтехнику и транспорт, свободных финансов может не хватить. В этом случае компания «Каркаде» предложит такой график: весной платежи рассчитаны по-минимуму, а осенью, когда прибыль уже получена, платежи будут увеличены. А в качестве бонуса – в конце года можно будет сэкономить на налогах – вернуть НДС и уменьшить базу налога на прибыль.