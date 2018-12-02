 АВТОСТАТ | «Группа ГАЗ» поставит в лизинг 100 автобусов ЛиАЗ для Нижнего Новгорода

02.12.18 Прочитали 170 раз

«Группа ГАЗ» поставит в лизинг 100 автобусов ЛиАЗ для Нижнего Новгорода

«Группа ГАЗ» поставит в лизинг 100 автобусов ЛиАЗ для Нижнего Новгорода

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

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Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставил в Нижний Новгород 50 газовых низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292, профинансированных «Сбербанк Лизинг». Всего согласно контракту администрации Нижнего Новгорода будет передано 100 новых автобусов ЛиАЗ-5292, оплата за поставленные автобусы начнется с 2020 года и завершится в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», газовые автобусы ЛиАЗ-5292 большого класса соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», полностью низкопольны и адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров. Машина предназначена для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и является самой популярной моделью большой пассажировместимости при обновлении парков крупных российских городов. Длина каждого автобуса – 12 м, вместимость – 108 человек. Автобусы оснащены газовым двигателем ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля.

В автобусах установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки. Также автобусы оснащены комплектом из трех маршрутных указателей и салонного табло, системами видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах, системами «книлинг» (наклон кузова) для удобного входа/выхода пассажиров, аппарелями и оборудованием ГЛОНАСС.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i автобусы лизинг лиаз gaz

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