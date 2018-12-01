КАМАЗ поставил в лизинг партию тягачей для московской компании

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку партии седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo и полуприцепов компанией «РэйлТрансЛогистика» (г. Москва). Поставщиком автотехники в этой сделке выступил официальный дилер КАМАЗа в Московской области – «КАМЦЕНТР», сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.

Десять автомобилей КАМАЗ-5490 Neo, ставшие предметом лизинга и оформленные по индивидуальным условиям для представителей крупного бизнеса, – из линейки нового модельного ряда «КАМАЗ». Модель оборудована двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., комфортным местом для водителя. Автомобиль КАМАЗ-5490 Neo с колесной формулой 4×2, предназначен для работы в составе автопоездов допустимой массой до 44 тонн, ориентирован как на межрегиональные, так и международные перевозки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ», тем самым почти в два раза перевыполнив план. Сумма новых договоров лизинга в отчетный период составила 15,7 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 «КАМАЗов». По состоянию на 1 октября 2018 года объем лизингового портфеля «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» составляет 22,4 млрд рублей.