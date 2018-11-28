Первый этап либерализации ОСАГО начнется в 2019 году

Либерализация тарифов ОСАГО, предложенная ЦБ РФ, начнется не ранее 2019 года, сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. По его словам, первый этап либерализации тарифов ОСАГО предполагает более гибкое регулирование тарифов для разных сегментов страхователей.

"По разным экспертным оценкам, сегодня 80-85% водителей не приносят ущерб от ДТП, ездят аккуратно и фактически являются той целевой аудиторией, которая желанна для автостраховщиков. И порядка 15-20% - те, кто составляют "головную боль" страховым организациям. Задача состоит в том, чтобы на первом этапе либерализации сделать "коридор" - 20% вверх и 20% вниз - для того, чтобы тем сегментам, которые являются положительными снизить тариф, а тем, кто приносит убытки, наоборот, повысить в пределах этого коридора", - пояснил Сергей Ефремов, которого цитирует агентство "ТАСС".

Напомним, ЦБ РФ 15 мая анонсировал реформу тарифообразования в ОСАГО, первым этапом которой должно стать расширение тарифного коридора на 20%: диапазон составит 2746 - 4942 рубля вместо нынешних 3432 - 4118 рублей. Кроме того, планируется уточнить классификацию водителей по стажу и возрасту.

Второй этап реформы, который потребует законодательных изменений, запланирован на лето 2019 года. Эти изменения предполагают использование более индивидуального тарифа ОСАГО, а также новые полномочия ЦБ, который сможет контролировать, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбылей для завышения тарифа.

В перспективе ЦБ предлагает обсудить возможность учитывать в тарифе ОСАГО дополнительные факторы - возраст транспортного средства, модель ТС, экологические характеристики, говорил ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Целью реформы должен стать расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя, а в перспективе 2023-2025 годов возможно полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования, сообщали ранее в Минфине. Сейчас базовый тариф ОСАГО и коэффициенты для расчета цены полиса устанавливает Банк России.