«Европлан» за 9 месяцев увеличил лизинговый портфель на 24%

Автолизинговая компания «Европлан» подвела операционные и финансовые итоги за девять месяцев 2018 года. Стоимость закупленного для сделок лизинга транспорта составила 60,1 млрд рублей, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», с января по сентябрь 2018 года компания заключила около 24 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования с лизингополучателями – российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами.

Согласно выделенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за девять месяцев 2018 года, лизинговый портфель вырос на 23,5% с 40,6 млрд рублей на 31 декабря 2017 года до 50,1 млрд рублей на 30 сентября 2018-го. Операционный доход по лизинговому сегменту вырос на 28% с 4,9 млрд рублей за три квартала 2017 года до 6,1 млрд рублей за аналогичный период 2018-го. Чистая прибыль в отчетный период составила 2,3 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2018 года капитал компании «Европлан» составил 10 млрд рублей, рентабельность капитала (RoAE) – 32%, рентабельность активов (RoAA) – 6%, отношение долга к капиталу (Debt/Equity) – 4,3.