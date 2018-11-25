Самосвалы «КАМАЗ» переданы в лизинг строителям Чувашии

КАМАЗ поставил в лизинг партию автомобилей КАМАЗ-65115 в адрес компании «ДОРТЕХ», специализирующейся на строительстве и ремонте автомобильных дорог в Чувашской Республике. Компания-лизингополучатель является новым клиентом «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» и пользуется лизингом от производителя впервые.

Поставщиком автотехники выступил «Союз 21-Регион» – официальный дилер КАМАЗа в городе Чебоксары. Заказчик автотехники – «ДОРТЕХ» планирует использовать приобретенные самосвалы для ремонта автомобильных дорог в Алатырском, Порецком, Шумерлинском районах республики, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Переданные в лизинг четыре самосвала КАМАЗ-65115 оснащены двигателем «КАМАЗ» мощностью 280 л.с., способны перевозить до 14,5 тонны сыпучих стройматериалов. Прочная самосвальная установка с задней разгрузкой вмещает до 10 куб. м груза. Шасси автомобиля имеет колесную формулу 6×4, что позволяет эксплуатировать технику в непростых дорожных условиях. Кабина машины компактная, с удобным доступом к системам управления. КАМАЗ-65115 также может работать в составе автопоезда с прицепом.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ», тем самым почти в два раза перевыполнив план. Сумма новых договоров лизинга в отчетный период составила 15,7 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 «КАМАЗов». По состоянию на 1 октября 2018 года объем лизингового портфеля «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» составляет 22,4 млрд рублей.