Volkswagen Tiguan доступен в кредит по сниженным ставкам

Компания Volkswagen объявила о новом ограниченном предложении по финансовой программе «Volkswagen Гарант», действующем до 1 декабря 2018 года. При приобретении Volkswagen Tiguan с первоначальным взносом от 50% кредитные ставки составляют: 3,8% при сроке кредита до 12 месяцев, 8,8% на 24 месяца, а также 10,8% до 36 месяцев. Максимальная предоставляемая банком сумма – 4 млн рублей при предъявлении полного пакета документов и 2 млн рублей по двум документам, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Уже в базовую комплектацию Volkswagen Tiguan Trendline входят круиз-контроль, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, система аварийного торможения Multiсollision Brake, система распознавания усталости водителя, трехзонный климат-контроль. Цена на модель стартует с отметки в 1 млн 399 тыс. рублей.

Внедорожные версии Tiguan оснащены передним бампером с углом въезда 26 градусов. Для Tiguan предлагаются четыре бензиновых и один дизельный двигатель, мощностью от 125 до 220 л.с., светодиодные адаптивные фары, адаптивный круиз-контроль, сиденья ErgoActive с функцией массажа, жидкокристаллическая панель Active Info Display, мультимедийная система Composition media, интерфейс AppConnect для подключения смартфона с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link.

Программа «Volkswagen Гарант» распространяется также и на другие модели марки. Кредитная ставка на самый большой автомобиль в линейке Volkswagen – Teramont – составляет 10,5% при предоставлении полного пакета документов или 12,5% при предоставлении двух документов. При покупке в кредит нового Touareg ставка составляет 13,6% при полном пакете документов либо 14,4% при предоставлении двух документов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в России выросли на 22% и составили 26441 автомобиль. На внедорожнике Touareg с начала года оставили свой выбор 3304 покупателя. Кроме того, с момента выхода на рынок в апреле нынешнего года клиентам был передан 1081 новый кроссовер Teramont.