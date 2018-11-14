Новый Ford Explorer доступен в лизинг по сниженной ставке

Компания «Каркаде» совместно с Ford Sollers с начала ноября запустили программу льготного лизинга нового Ford Explorer пятого поколения. Акция предусматривает сниженную ставку удорожания – от 0%. Специальные условия будут действовать до конца текущего года. Клиенты, использующие стандартную систему налогообложения, могут дополнительно сэкономить на налогах более 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Продажи внедорожника в этом году демонстрируют значительный рост – на 60% за девять месяцев 2018 года. Обновленная модель автомобиля активно привлекает покупателей, а новая акция призвана еще больше увеличить объем продаж среди представителей бизнеса. Автомобиль в лизинг за счет льготных условий можно купить без переплаты по лизингу, а за счет оптимизации налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и возмещения НДС можно сэкономить больше 900 тыс. рублей. Таким образом, итоговые инвестиции в покупку могут составить всего 60% от стоимости автомобиля.

Лизинговая компания «Каркаде» по итогам года также намерена увеличить собственные лизинговые продажи автомобилей Ford не менее чем на 60% по отношению к прошлому году, чему способствуют реализуемые совместно с автопроизводителем программы для клиентов.