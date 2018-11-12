«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за 9 месяцев почти в два раза перевыполнил план

Лизинговая компания «КАМАЗ» за первые девять месяцев почти в два раза перевыполнила план, передав в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ» при запланированных 1266 машинах. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 «КАМАЗов», сообщает пресс-служба компании.

За отчетный период Лизинговая компания «КАМАЗ» дважды обновила продуктовый портфель, вывела на рынок новую продуктовую линейку. Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» предлагает своим клиентам единый продукт от КАМАЗа – «Лизинг от производителя», предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети КАМАЗа – «Лизинг оборудования».

Помимо этого, была внедрена система «Электронный лизинг», позволяющая значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от географической принадлежности последнего. В рамках ускорения рассмотрения документов создано предложение для малого и среднего бизнеса – «Экспресс-проверка» для сделок с суммой договора не выше 15 млн рублей. Теперь полная проверка лизингополучателей занимает всего один день.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжает реализовывать стратегию регионального развития. На сегодняшний день открыты два филиала компании в крупных городах России – в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года планируется начало работы еще нескольких представительств, одно из них в ближайшее время откроется в Иркутске.

Лизинговая компания «КАМАЗ» тесно сотрудничает с официальными дилерскими центрами КАМАЗа, представленными во всех регионах России, обеспечивая доступность лизинга от производителя в любой точке страны. Сегодня дилерская сеть КАМАЗа является самой разветвленной сетью грузового автопроизводителя на территории Российской Федерации. Для укрепления качества своего присутствия в регионах «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» постоянно проводит обучение для дилеров КАМАЗа, где сотрудники компании наглядно показывают и рассказывают о конкурентных преимуществах лизинга от КАМАЗа.