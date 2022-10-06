Каковы перспективы электромобилей Evolute?

В России впервые налажен серийный выпуск электромобилей – с конвейера липецкого завода «Моторинвест» недавно сошел первый электрический седан Evolute i-Pro, к которому в дальнейшем присоединятся кроссовер i-Joy, минивэн i-Van и кросс-купе i-Jet. Насколько они будут востребованы у покупателей, учитывая относительно низкую популярность электрокаров и слабую развитость зарядной инфраструктуры в нашей стране? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор, Радио «Автодор»:

- В России в последнее время наметился интерес к покупке электромобилей, но он преимущественно сосредоточился на вторичном рынке, где они более доступны. И за последние месяцы количество объявлений о продаже подержанных электромобилей выросло на треть. По-прежнему хит продаж – хэтчбек Nissan Leaf, причем преимущественно с правым рулем, с «домашнего» для модели рынка. О чем это говорит? О полном (доселе) отсутствии предложений в «бюджетном» сегменте новых электромобилей. Правда, под «бюджетным» сегментом сегодня я вижу авто в районе как раз тех самых 2 млн рублей. И в таком случае я понимаю, почему тот же самый липецкий «Моторинвест» для начала запустил в серию не модный кроссовер, а достаточно простой, но просторный седан. Он банально дешевле! С учетом субсидии от государства i-Pro обойдется в те самые искомые 2 миллиона. И в результате уже получается интересная цена – и для корпоративных клиентов, и для частников. Модный электромобиль с трехлетней гарантией обойдется дешевле, чем LADA Vesta! И в обслуживании он проще и дешевле, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания… Я даже не говорю про бесплатную парковку в Москве и целом ряде других городов, отмену транспортного налога… Пока основные покупатели Evolute i-Pro – корпоративные парки. Но будет интерес и со стороны частников.

Как раз частные покупатели выберут электрокроссовер i-Joy, тем более, что модель значительно более «продвинутая», чем седан, но не принципиально дороже. Однако все равно львиную долю продаж Evolute составит модель i-Pro. Как более доступная – это, во-первых. А во-вторых, покупатели тут крупные, которые будут брать машины партиями. И соотношение продаж в следующем году вижу такое: 60% – седан i-Pro, 30% – кроссовер i-Joy и 10% – минивэн i-Van.

Я не знаю планов производителя на ближайшие годы, но могу предположить, что модели из Липецка «откусят» часть рынка новых электромобилей и часть – у подержанных. Надеюсь, что в 2023 году продадут 5 – 7 тыс. машин. При условии, что будут работать программы субсидирования автокредитования и лизинга. Только в таком случае покупка мне кажется выгодной. На долю частников, думаю, придется треть продаж. А основные регионы распространения – конечно же, столицы, крупные мегаполисы Центральной России и черноморская курортная зона.

Ренат Тюктеев, директор дилерских центров Mercedes-Benz, Audi и Evolute, АГ «АВИЛОН»:

- Относительно бренда Evolute можно сказать, что ожидания от марки очень высокие. В подтверждение этому: между «Авилон» и «Моторинвест» подписано соглашение о партнерстве. На данный момент мы уже заключили контракты с крупными корпоративными клиентами на поставку свыше 100 автомобилей Evolute. Первые автомобили бренда мы ждем в ближайшее время, в четвертом квартале поступит большая партия из 200 автомобилей, а в течение 1,5 – 2 месяцев готовимся к получению внедорожника класса «люкс» Voyah Free. Клиентам будет доступен заказ автомобилей Evolute в желаемой комплектации, в таком случае срок ожидания будет составлять около 2 месяцев.

Линейка автомобилей на новых источниках энергии в России с каждым годом становится все шире, к нам начинают поступать новые модели, а также в стране активно запускаются проекты по выпуску электрических автомобилей. Выход на рынок новых моделей электрокаров повышает интерес потребителей к этому сегменту в целом. Клиенты, покупающие электромобили, следят за новыми технологиями, это более молодая аудитория, предпочитающая в качестве средств передвижения электросамокаты, к примеру. Потребители выбирают электрокары за простоту в обслуживании и существенную экономию.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:

- Седан Evolute i-Pro – это младшая модель в линейке бренда, она рассчитана в большей части на корпоративные продажи – такси и каршеринг – то, что сегодня востребовано. В таксопарках автомобили выбывают по мере износа или ДТП, поэтому все модели со временем будут заменены на те, которые будут доступны. Кроссоверы Evolute i-Joy и i-Jet, возможно, найдут спрос у частных покупателей, но это все равно будет клиент, живущий в мегаполисе. Есть еще минивен i-Van, но, думаю, его объемы продаж будут ограничены. Безусловно, аудитория Evolute – это регионы с количеством жителей от 1 миллиона и те регионы, где активность рынка автомобилей очень высока.

Производитель заявил планы продать порядка 10 тыс. автомобилей Evolute на следующий год – цифра амбициозная, но выполнимая. Давайте дождемся выпуска других моделей и после этого будем делать выводы. При этом, как мы знаем, у многих брендов заявленные характеристики возможны лишь при идеальных условиях в вакууме, поэтому оценку качеству и конкурентоспособности должны давать потребители. Цена, которую готов заплатить покупатель, является срезом качества, дизайна и характеристик автомобиля. Если конкуренции не будет, то клиент будет вынужден платить ту цену, которую установит производитель. Если будут конкуренты, то и цена, возможно, изменится.

Команда Evolute еще достаточно молода в плане совместной работы, и им предстоит пройти адаптационный период, чтобы выполнять большие задачи. Это, безусловно, непросто, в современных условиях мы работаем с тем, что есть, с тем, что может быть. Пожелаю им терпения и смелости в своих планах.