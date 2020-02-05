Вопрос эксперту: «Каковы рыночные перспективы KIA Seltos в России?»

Новый компактный кроссовер KIA Seltos 2 марта 2020 года уже поступит в продажу. В зависимости от комплектации и исполнения его цена составит от 1,1 до 2 млн рублей. Какое место на рынке SUV займет эта модель, и кто будет ее главными конкурентами? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Сергей Новосельский, управляющий, «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ»:

- Ключевыми конкурентами нового KIA Seltos станут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Kaptur и, в меньшей степени, Arkana, Mitsubishi ASX и Skoda Karoq. Основные преимущества новой модели от KIA – это свежий дизайн, современный интерьер, интересные опции (адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, большая мультимедийная система – все то, что раньше было доступно только в премиум-сегменте).

Если сравнивать с соплатформенным Hyundai Creta, то Seltos больше по габаритам, внутреннему пространству, объему багажника, места для задних пассажиров. Ну и опционально он значительно более богат, чем Creta. KIA изначально создавала Seltos для того, чтобы сместить Creta с лидерского пьедестала. Именно на борьбе с этим конкурентом был сделан основной упор при разработке модели. И именно по этой причине Seltos получился гораздо интереснее, чем Creta. Поэтому он точно будет выигрывать у Creta, если, конечно, коллеги из Hyundai не поторопятся дооснастить свою модель дополнительными опциями – но это дорогой и не всегда возможный путь развития.

Объем продаж KIA Seltos будет ограничен объемом производства и запуском продаж автомобилей с мотором 1.6 в сочетании «механикой» или «автоматом». Внутреннего каннибализма тут не будет, а вот у других брендов, таких как Hyundai и Renault, новая модель от KIA вполне может забрать часть аудитории за счет новизны и агрессивной рекламной поддержки. На начальном этапе Seltos может занять место в тройке лидеров своего сегмента. После того, как будет удовлетворен первичный спрос и сняты производственные ограничения, у этой модели есть все шансы занять первое место в своем классе.

Что касается целевой аудитории KIA Seltos, это молодые и активные люди, которые живут в быстром ритме города и для которых важен комфорт, широкий набор опций. Особых отличий в аудитории здесь нет – у всех аудитория примерно одна. Все зависит от того, насколько соответствует та или иная модель ожиданиям своей целевой аудитории. И здесь KIA, уверен, вновь попала в точку, дав своим клиентам чуть больше, чем то, чего они ждали за эти деньги.

Константин Киреев, начальник отдела продаж автомобилей дилерского центра, KIA КЛЮЧАВТО Краснодар:

- Наиболее очевидными конкурентами KIA Seltos станут модели Hyundai Creta, Skoda Karoq, Renault Arkana и, возможно, Nissan Qashqai. Преимущества новой модели от KIA заключаются, в первую очередь, в качестве сборки, применении более качественных материалов в отделке салона. В автомобиле будут доступны передовые системы безопасности, мультимедийная система, диодная оптика.

Однако есть определенная вероятность того, что в силу заложенной в ментальности потенциальных клиентов неуверенности в надежности вариатора и роботизированной коробки передач покупатели могут поначалу отнестись к новинке с некоторым недоверием.

Если рассматривать Seltos в сравнении с популярной Hyundai Creta, то стоит отметить, что модель от KIA более современная, в ней используются более совершенные и новые технологии.

Потенциальный объем продаж Seltos составляет, по нашим оценкам, около 15% от общего объема реализации моделей KIA. В структуре продаж линейки корейского бренда новинка, согласно планам импортера, должна занять порядка 30%.

Относительно моделей-«одноклассников» Seltos является моделью трафикообразующей и способной вызвать большой интерес у аудитории, однако она будет занимать позиции, следующие сразу за Rio X-Line. На третьем месте по объемам будет Sportage.

Что касается расстановки сил на российском рынке SUV в целом, то, на наш взгляд, первое место по объемам продаж будет занимать Hyundai Creta. Далее по убывающей: KIA Seltos и Sportage, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Renault Kaptur и Duster, Skoda Karoq. Несмотря на большой потенциал Seltos, эта модель вряд ли обгонит по популярности Creta, хотя абсолютно точно приблизится к позициям модели от Hyundai.

Денис Цепелев, директор по бренду KIA, ГК «Аларм-Моторс»:

- Среди конкурентов KIA Seltos, пожалуй, можно выделить три модели в различных комплектациях. Прежде всего, это Hyundai Creta с моторами 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), передним или полным приводом. В этом кузове модель выпускается с 2016 года, является несколько устаревшей и ждет обновления. Вторая модель – Suzuki Vitara с двигателями 1.6 (117 л.с.) и 1.4Т (140 л.с.), приводами 2WD и 4WD. На российский рынок эти модификации поставляются уже около 5 лет, а бренд Suzuki достаточно консервативен как в дизайне, так и в материалах отделки. Наконец, еще один конкурент – это Renault Arkana с моторами 1.6 (114 л.с.) и 1.3Т (150 л.с). Автомобиль российского производства вышел на рынок в прошлом году, у него современный дизайн, но в паре с силовыми агрегатами доступны только механическая трансмиссия либо вариатор.

Основными преимуществами KIA Seltos по сравнению с конкурентами станет яркий запоминающийся дизайн, богатый набор опций, где можно особо отметить проекцию на лобовое стекло, современный навигационный дисплей и, конечно же, систему безопасности Drive Wise.

Выход на рынок модели Seltos призван укрепить позиции KIA в целом и в российском SUV-сегменте, в частности. Новинка не составит конкуренцию в линейке KIA, а, наоборот, привлечет новых покупателей в сегменте SUV. Современный внешний вид и отличная техническая оснащенность Seltos в совокупности с конкурентной ценовой политикой позволяет предполагать лидерские позиции новой модели в своем сегменте. Объемы продаж KIA Seltos будут зависеть от производственных планов дистрибьютора.

Целевая аудитория KIA Seltos – современные стильные молодые люди, которые ценят яркий узнаваемый дизайн, инновации, безопасность и просторный салон. Также это клиенты среднего возраста, ценящие комфорт, высокую посадку, качество материалов отделки. И, безусловно, и тех и других привлечет современный полный привод, который дает возможность для безопасных и комфортных поездок за город.

Александр Мигаль, управляющий директор, «КИА Моторс Россия и СНГ»:

- Мы ожидаем, что KIA Seltos станет одной из самых популярных моделей сегмента B-SUV на российском рынке. Основные конкуренты новинки – это уже представленные на российском рынке и готовящиеся к дебюту кроссоверы компактного класса (B-SUV), а также некоторые модели C-SUV.

Мы считаем, что Seltos заслужено претендует на то, чтобы стать одним из самых привлекательных предложений на рынке. Аргументами в пользу выбора данной модели среди остальных игроков сегмента B-SUV станут широчайший выбор моторов и комплектаций, современных опций и технологий: комплекс активной безопасности и помощи водителю Drive Wise, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем и премиальной аудиосистемой Bose, фирменный пакет KIA – «Теплые опции», многое другое и, конечно, взвешенное ценовое позиционирование. Все эти факторы, на наш взгляд, позволят Seltos стать одним из бестселлеров сегмента B-SUV на российском рынке.

KIA Seltos обладает своим уникальным дизайнерским стилем, высоким уровнем безопасности и технического оснащения, новым экономичным силовым агрегатом, что без сомнения позволит ему завоевать собственную аудиторию. Мы рассчитываем увидеть среди покупателей Seltos владельцев автомобилей KIA и других брендов класса A, B, C1 и C2, которые хотели бы пересесть на компактный SUV. В России сегмент B-SUV превосходит любой другой класс автомобилей, и конкуренция с каждым годом только усиливается. Мы уже присутствуем в нем с популярной моделью Soul и теперь своевременно выводим на рынок еще одну новинку, рассчитывая расширить аудиторию бренда KIA.

Мы считаем, что Sportage может сохранить статус самого продаваемого кроссовера KIA в России. Вместе с тем, Seltos станет очень привлекательным предложением, в частности для наших настоящих клиентов, которые хотели бы поменять свой автомобиль на модель более высокого класса.