Вопрос эксперту: «Каковы рыночные перспективы Skoda Karoq в России?»

Новый кроссовер Skoda Karoq, который уже выпускается в России, в ближайшее время поступит в продажу. Какое место на рынке SUV займет эта модель, и кто станет ее главными конкурентами? С этим вопросом мы обратились к непосредственным игрокам российского авторынка.

Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России:

─ Расширение модельного ряда в сегменте SUV является важной частью стратегии Skoda, и этот подход себя оправдал – особенно в России, где данный сегмент один из самых популярных. Так, в прошедшем году семейный внедорожник Kodiaq показал 55-процентный рост на российском рынке и расположился в ТОП-10 самых востребованных SUV. Skoda Karoq открывает новые возможности для нашей марки в России, и мы возлагаем на него большие надежды. Эта модель подойдет и для небольших семей, а также придется по душе людям, ведущим активный образ жизни. Именно компактные габариты в сочетании со всеми преимуществами SUV позволят нам привлечь новых клиентов. А чтобы предложить лучшее соотношение цены и качества, мы запустили производство Karoq на заводе в Нижнем Новгороде.

На старте продаж, в первом квартале 2020 года, Skoda Karoq будет предлагаться в двух комплектациях – Ambition и Style – с двигателем 1.4 TSI, который развивает 150 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

Мы уверены в том, что Skoda Karoq станет востребованным автомобилем на российском рынке – модель отвечает всем запросам современных людей с динамичным образом жизни. Новинка оптимально подойдет нашим клиентам как для повседневной эксплуатации в условиях города, так и для загородных поездок. Предлагая высокий уровень оснащения и впечатляющую вместительность при компактных габаритах, мы делаем большую ставку на эту модель в России.

Константин Калачёв, директор автоцентра «АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО» (официальный дилер Skoda):

- Плановый объем продаж нового Skoda Karoq, заявленный импортером, составляет порядка 20 тыс. автомобилей. Это 20% от общего объема реализации всей модельной линейки Skoda в России. Наибольший удельный вес в распределении объема продаж автомобилей придется на Rapid – от 35%. Далее позиции в структуре продаж разных дилеров распределятся следующим образом: Kodiaq – порядка 25 – 30%, Octavia – от 15 до 20%, Superb – около 2%.

Karoq частично перетянет целевую аудиторию у Octavia и Kodiaq. Исходя из чисто математического соответствия названным выше цифрам, они в идеале будут коррелировать с заявленным объемом продаж – 20% покупателей. Дилеры чуть более сдержанны в прогнозах и оценивают потенциальный интерес к новому Karoq со стороны дополнительного спроса на уровне 10 – 12%.

Как известно, не все версии Skoda Karoq поступят на рынок одновременно. Сначала в продаже появится переднеприводная модификация с 8-ступенчатой АКП и объемом двигателя 1,4 литра. Ее розничная цена составит от 1,5 млн рублей. Немного позже появится версия с двигателем 1,6 литра с роботизированной коробкой передач DSG. И ориентировочно к концу 2020 года на рынок выйдет полноприводная модификация. Наиболее востребованной из них, на наш взгляд, будет первая версия. Ее основные конкурентные преимущества – цена, хороший двигатель и полноценная автоматическая коробка передач.

Основными конкурентами нового Skoda Karoq на российском рынке станут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Arkana, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. Но главным в этом списке станет новая модель Seltos от KIA, преимущества Karoq перед которым заключаются в технической оснащенности, привлекательном для рынка ценовом позиционировании в комфортном ценовом диапазоне.

Каким образом с выходом Skoda Karoq изменится расстановка сил на российском рынке SUV? Он довольно разнороден, поэтому сложно утверждать однозначно. В этом сегменте представлены и дорогой Toyota RAV4, и более доступная LADA 4x4. Считаем, что первое место по объемам продаж будет занимать Hyundai Creta. Далее по убывающей: Renault Duster, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Renault Kaptur и Arkana, Nissan Qashqai. Замыкать перечень будут Skoda Karoq и KIA Seltos. Расстановка сил, в первую очередь, будет зависеть от ценового позиционирования моделей. Сегодня клиенты чувствительны к данному фактору и даже готовы предпочесть любимому бренду автомобиль другой марки, если он немного дешевле. В сегменте массовых брендов этот тренд более выражен.

Виталий Грошенков, коммерческий директор ГК «Автомир»:

- Появление на российском рынке Skoda Karoq ждали давно, и эта премьера, безусловно, привлечет новых клиентов и укрепит позиции марки Skoda. По цифрам продаж можно предположить следующий сценарий. Ориентируясь на лидеров рынка KIA и Hyundai (марку LADA в связи с отсутствием конкурирующей модели в статистику не включаем), по итогам 2019 года видим следующую картину: продажи KIA Sportage составляют 15% от общего количества реализуемых авто, Hyundai Creta – 38%. При этом объем продаж двух этих брендов суммарно составляет порядка 350 тыс. автомобилей в год. Это говорит о том, что потенциал данного сегмента в России очень высокий!

Дальше все зависит от стратегических задач, ценообразования и видения российского рынка брендом Skoda. Сопоставив данные результаты со стратегией Skoda 2020, получаем следующий вывод: при объеме продаж в 100 тыс. автомобилей доля продаж Karoq в модельном миксе должна составить от 20 до 25%.

Первые автомобили Skoda Karoq, которые получит дилерская сеть, будут оснащены двигателем объемом 1,4 литра мощностью 150 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а заявленные характеристики данного автомобиля позволят в короткое время занять лидирующие позиции на рынке. Также в конце 2020 года модель получит в арсенал уже «проверенный» атмосферный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 110 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой, плюс дополнительно появится версия с «механикой». Все это сделает автомобиль максимально «доступным» по стоимости и даст возможность конкурировать с такими популярными моделями, как Renault Arkana и Hyundai Creta в большом объеме комплектаций. В результате ожидаемый объем продаж модели должен вырасти с 25% до 30%. Тем самым, с появлением Skoda Karoq рынок получает еще один очень привлекательный автомобиль семейства SUV.

Роман Гидаятов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Skoda Каширка»:

- Skoda Karoq, который впервые появился на рынке в 2017 году, за два года стал одним из самых продаваемых кроссоверов в Европе. Исходя из этого, в России он также будет пользоваться спросом, как и другие модели Skoda, зарекомендовавшие себя надежными семейными автомобилями.

Skoda Karoq – привлекательная модель для россиян, а основные преимущества автомобиля – технологичность, надежность и безопасность. Так, в оснащение базовой версии входят шесть подушек безопасности, электромеханический стояночный тормоз, подогрев передних сидений, мультимедийная система Swing с тачскрином и восемью динамиками. Габариты Skoda Karoq также адаптированы для нашей страны – он занимает меньше места при парковке, но вместительность осталась прежней: длина составляет 4382 мм, расстояние между осями у переднеприводных версий с полузависимой подвеской равно 2638 мм, а колесная база версии 4х4 с «многорычажкой» – 2630 мм. Стоит отметить обновленный набор двигателей нового Skoda Karoq. Базовый двигатель – четырехцилиндровый бензиновый 1.6 MPI семейства EA211, с мощностью 110 л.с. и максимальным крутящим моментом 155 Нм. Разгон с места до 100 км/ч у кроссовера занимает 11,3 секунды, а максимальная скорость составляет 183 км/ч.

В нашей стране Skoda Karoq будет продаваться с двумя двигателями: 1,6 л (110 л.с.) и 1,4 л (150 л.с.) Комплектация с двигателем 1,4 л в сочетании с 8-ступенчатым гидротрансформаторным «автоматом» и передним приводом станет самым популярным выбором россиян, так как данный автомобиль наиболее адаптирован к российским дорогам и климатическим условиям. В сравнении с конкурентами Skoda Karoq выигрывает не только стоимостью, но и вместительностью багажника и долгим сроком эксплуатации двигателя.