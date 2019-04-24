Вопрос эксперту: «Кто займет место Ford на российском рынке?»

Компания Ford к сентябрю намерена завершить продажи своих легковых автомобилей в России. Кто выиграет от ухода Ford с российского рынка и какие марки займут его место? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ»:

- После ухода Ford из России значительного прироста не испытает, на мой взгляд, никто. Те 3%, которые Ford занимал в структуре российского рынка, – не та цифра, которая, будучи размытой между разными брендами, окажет влияние на рынок. Но больше всего прирастут KIA и Hyundai, в меньшей степени – Nissan.

На мой взгляд, проблемы Ford носили системный характер – компания никак не использовала имеющиеся у нее преимущества в виде широкого модельного ряда и высокой степени локализации. Ценовая политика была низкоконкурентной, маркетинговая поддержка – недостаточной. В этих условиях конкурировать с корейскими брендами, имеющими ровно те же преимущества, было невозможно.

Так, проблема Focus в том, что он проиграл гонку Hyundai Solaris и KIA Rio, которые уже вышли на уровень полноценного С-класса по формальным признакам, а по оснащению зачастую обыгрывают Focus. Именно они и будут делить аудиторию «Фокуса» в первую очередь.

Если говорить про бизнес-седан Mondeo, то с уходом Nissan Teana какое-то время почти единственным его конкурентом была Toyota Camry. Но я бы не стал недооценивать Mazda6, которая за счет своего интересного дизайна и оснащенности вполне могла бы отъесть долю продаж Mondeo. При этом надо понимать, что за «любовь» чиновников средней руки Mazda точно пока не может соревноваться с Camry.

А вот недостаточный акцент Ford на сегменте кроссоверов и внедорожников – для меня вообще загадка. В этом сегменте конкуренция в принципе сумасшедшая, и такие игроки, как только что обновившийся Nissan Qashqai, Hyundai Tucson и KIA Sportage примерно в равных пропорциях смогут поделить пирог Kuga. Что касается продаж Explorer, то они были настолько малы, что уход этой модели, думаю, на продажи конкурентов в других брендах никак не повлияет.

Дмитрий Шевченко, директор дилерских центров КЛЮЧАВТО, Дивизион «Краснодар-ЮГ»:

- В большей степени нишу Ford займут «корейцы» (KIA/Hyundai), а также Skoda. Однако на часть доли может рассчитывать и Volkswagen со своими моделями Polo и Tiguan. Если говорить о конкурентах бессменного бестселлера американской марки – Focus, то в первую очередь это KIA Rio и Hyundai Solaris, затем уже Volkswagen Polo. Сюда же можно отнести, в целом, и Skoda Rapid. Все эти модели находятся приблизительно в одном ценовом диапазоне. Однако по сравнению с «Фокусом» модели-конкуренты за меньшие деньги предлагали более богатый опционал, а «корейцы» еще и 5-летнюю гарантию, что является весомым преимуществом при покупке нового авто. Собственно говоря, эти же модели и поделят его рыночную долю после его ухода.

Что касается решения Ford покинуть Россию, после кризиса 2014 года рынок столкнулся с сильной ценовой чувствительностью к покупкам у населения. Те производители, которые были гибкими в своем ценообразовании, смогли сохранить свои позиции и даже улучшить их. Ford же позиционировал более высокие цены. Также в наиболее востребованном легковом сегменте B+ бренд не был представлен ни одной моделью, а маленькая Fiesta была сориентирована исключительно на женскую аудиторию. Плюс ко всему производственные мощности Ford были рассчитаны под гораздо большие продажи, а поскольку необходимого их объемане было, то и покрывать расходы на содержание производства тоже было нечем, перестала сходиться экономика. Эти факторы, на мой взгляд, и повлияли на решение Ford уйти с рынка.

Михаил Жмаков, директор филиалов «Авилон. Ford» и «Авилон. Volvo»:

- Прогнозы марки Ford относительно курса рубля, заложенные в финансовый план 2018 года, не оправдались. Изменение курса рубля относительно европейской валюты отразилось на выручке автопроизводителей. Повышение цен на автомобили и снижение субсидирования повлияло на объемы продаж и интерес клиентов к бренду. В этих условиях производитель вынужден был сократить производство.

Между собой рыночную долю Ford поделят марки из масс-сегмента: корейские производители Hyundai и KIA, европейские Skoda и Volkswagen, в меньшей мере – японские Nissan и Mitsubishi. Но не нужно забывать, что продажи оставшихся легковых автомобилей Ford продолжаться до сентября 2019 года, поэтому значительного перераспределения сил на рынке мы не увидим.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр»:

- У бренда Ford основным игроком на российском автомобильном рынке была модель Focus первой и второй генерации. Именно благодаря этой модели и стратегически выверенному решению по ценовой политике Ford в свое время добился лидерства в своем сегменте. После смещения акцентов и роста цен популярность модели снизилась. Освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.

К сожалению, основная причина падения продаж автомобилей Ford в России – стратегическая ошибка ценообразования всей линейки в целом. Ford сделал неудачную попытку перейти из «народного» сегмента в более дорогую «премиальную» нишу. Такого перехода рынок не принял. Данной ошибкой быстро воспользовались конкуренты, перечисленные выше, заняв место Ford в массовом сегменте. Относительным спросом у российских покупателей пользовались кроссоверы Kuga и Explorer, однако Ford отказался и от продаж SUV в России. Основным драйвером в данном случае выступает политика ценообразования. В случае с моделью Explorer можно добавить отсутствие дизельного двигателя на нашем рынке у данной модели.